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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رأسية فاران تقود مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون بالجولة الأولى من البريميرليج

رافايل فاران
رافايل فاران

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على نظيره فريق وولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الانجليزي. 

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وسجل هدف الفوز الوحيد للمان يونايتد رافايل فاران من كرة رأسية سكنت شباك وولفرهامبتون في الدقيقة 76 من عمر الشوط الاول من المباراة. 

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع عشر بدون رصيد من النقاط 
 

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - رافييل فاران - وان بيساكا - لوك شو

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - ماسون ماونت

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - جاناتشو

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