جامعة جدة تعلن آلية القبول في برنامج استقطاب الموهوبين لغير الحاصلين على قبول جامعي

أعلنت جامعة جدة السعودية إتاحة فرص القبول بالجامعة للموهوبين من جميع أنحاء المملكة الذين لم يحصلوا على قبول جامعي وذلك من خلال برنامج استقطاب الموهوبين في مجالات محددة، ويأتي ذلك ضمن برنامج تمكين الموهوبين والمتفوقين.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المجالات المتاحة جاءت كالتالي:

مجال العلوم والابتكار.

مجال علوم الرياضة.

مجال القرآن الكريم.

مجال الثقافة والفنون.

جامعة جدة.. شروط القبول ببرنامج استقطاب الموهوبين

شروط مجال العلوم والابتكار:

الحصول على مراكز متقدمة في مسابقات داخلية أو دولية.

الحصول على براءة اكتشاف أو اختراع.

النشر العلمي في مجالات علمية محكمة ذات معامل تأثير مرتفع.

شروط مجال علوم الرياضة :

المشاركة في أي محفل دولي أو حصوله على إنجاز خلال آخر ثلاث سنوات.

الحصول على أحد المراكز المتقدمة في البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية السعودية في آخر ثلاث سنوات.

تقديم ما يثبت موهبته "إفادة" من إتحاد اللعبة أو النادي مع ضرورة أن تكون بتاريخ حديث.

شروط مجال القرآن الكريم:

أن يكون الموهوب متقنًا لحفظ القرآن الكريم كاملًا.

أن يكون الموهوب قد سبق له الفوز بمركز متقدم في مسابقة الملك سلمان المحلية.

أن يكون الموهوب قد سبق له الفوز بمركز متقدم ففي إحدى المسابقات الدولية للقرآن الكريم.

أن يكون الموهوب حاصلًا على إجازة علمية في القراءات أو في إحدى الروايات.

شروط مجال الثقافة والفنون

الحصول على جائزة في مجال التصاميم والفنون.

الحصول على دورات في مجال التصاميم والفنون.

اجتياز اختبار الموهبة الخاصة بكلية التصاميم والفنون.

تقديم ملف الأعمال والانجازات في مجال التصميم والفنون.

جامعة جدة..آلية القبول في ب رنامج استقطاب الموهوبين

التقديم عبر رابط استقطاب الموهبين بموقع عمادة القبول والتسجيل، بجامعة جدة خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 27 محرم 1445هـ/ 14 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 29 محرم 1445هـ/ 16 أغسطس 2023م.

دراسة وفرز طلبات القبول من لجنة القبول والتسجيل والكليات المعنية وإدارة استقطاب ورعاية الموهوبين يوم الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ، وإعلان النتائج عن طريق ارسال رسائل نصية للمقبولين.

ويشترط من جميع المقبولين تمثيل الجامعة في جميع المشاركات والمحافل المحلية والدولية.