محافظ جنوب سيناء يوجه ببدء المشروعات الجديدة

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بمقر وزارة الإسكان جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وناقش محافظ جنوب سيناء المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، كما تمت مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بخطة العام المالي الجديد 2023 / 2024.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المشروعات القومية والخدمية على أرض محافظة جنوب سيناء، لمواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

وطالب المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة وسرعة البدء في المشروعات الجديدة بالمحافظة،

لما لها من مردود قومي وتنموي على أهالي جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.