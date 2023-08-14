ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للأطفال

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، أقام فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة تدريب للأطفال في مجال المسرح.

تهدف هذه الورشة إلى دعم المرأة المصرية في جميع المجالات، حيث يتم تعريف الأطفال بأساسيات ومفاهيم المسرح، مثل التمثيل والتأليف والديكور والموسيقى والشعر، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الوقوف على خشبة المسرح.

تتولى إدارة التدريب المخرج محمد حسن والفنان محمد سمير، الذين يقومان بتزويد الأطفال بالمعارف والمهارات الضرورية للاستفادة القصوى من هذه الورشة.

تقام الورشة في قصر ثقافة المنيا، وتستمر لمدة يومي الاثنين والأربعاء، بدءًا من الساعة 7 مساءًا، وذلك في كل أسبوع.

يعد هذا النشاط جزءًا من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز التعليم الثقافي والفني بين الأطفال المصريين، وتشجيع المواهب الشابة في مجال المسرح.

تختص هذه الورشة بتعزيز الوعي الفكري والثقافي لدى الأطفال، وتطوير مهاراتهم التعبيرية والتواصل، بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير قدراتهم الفنية.

يشدد فرع ثقافة المنيا على أن الورشة مفتوحة لجميع الأطفال الراغبين في تطوير أنفسهم في مجال المسرح، دون تحديد أي مؤهلات مسبقة أو متطلبات خاصة. ويدعو الفرع جميع الأهالي إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه الورشة واستثمار مواهبهم الفنية.

يأمل قسم المسرح بقصر ثقافة المنيا أن يحقق هذا النشاط الهام العديد من الفوائد للأطفال، وأن يكون بداية لمشوار فني ناجح، حيث سيتاح لهم التعرف على سحر وجمال المسرح وتطوير مواهبهم الفنية في هذا المجال.

ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للاطفال بالقصر

ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للاطفال بالقصر

ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للاطفال بالقصر

ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للاطفال بالقصر

ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للاطفال بالقصر

ثقافة المنيا تقيم ورشة تدريب على المسرح للاطفال بالقصر