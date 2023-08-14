الشباب يفتتح مشواره في دوري روشن بالتعادل مع الأخدود

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي مع نظيره فريق الأخدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الأولي من عمر المسابقة.

إقرأ أيضًا..

تقدم الأخدود الصاعد حديثًا للبطولة بالهدف الأول عن طريق محترفه أندريه بوركا من ركلة جزاء في الدقيقة 41 ؛ ثم تعادل الشباب بإقدام أحمد عبده جابر في الدقيقة 66 ، لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة متساويا مع الأخدود صاحب المركز الحادي عشر برصيد نقطة.