الإتفاق يقلب الطاولة على النصر ويسقطه بثنائية في دوري روشن

تلقى فريق النصر خسارة قاسية أمام مضيفه الاتفاق بثنائية مقابل هدف في المباراة النارية التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري روشن.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية بعدما نجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل أول أهداف بقميص النصر ليمنح فريقه التقدم مبكراً.

سيطر النصر بشكل واضح على مجريات اللعب بعد الهدف وضغط هجومياً بحثاً عن اضافة هدف يحسم بها اللقاء.

وسدد ساديو ماني رأسية خطيرة في الدقيقة 27 الا أن حارس الإتفاق ابعدها ببراعة.

تحسن أداء الاتفاق في الربع ساعة الأخيرة وسيطر على وسط الملعب الا أنه لم ينجح في تهيد دفاعات النصر بشكل كبير حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم النصر 1-0.

الشوط الثاني

بدأ الاتفاق الشوط الثاني بضغط هجومي قوي على دفاعات النصر وهو ما اسفر عن تسجيل هدف التعادل في وقت مبكر عن طريق روبن كوايسون في الدقيقة 47.

واصل الاتفاق توهجه وتحولت المباراة الي معركة في خط الوسط بين الفريقين حتى نجح النجم موسى ديمبيلي مهاجم الاتفاق في تسجيل ثاني أهداف فريقه لتتحول النتيجة الي تقدم اصحاب الأرض بثنائية.

بعد الهدف حاول النصر العودة في اللقاء الا أن الاتفاق نجح في اغلاق كافة المنافذ المؤدية الى مرماه وشكلت هماته المرتدة خطورة كبيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بقفوز الاتفاق على النصر بنتيجة 2-1.