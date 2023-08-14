اليمن تتصدر الترند بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن للخليج

زادت معدلات البحث عن اليمن خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية لبيان تعلن ما قام به تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن بزيارة للخليج اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيزور الخليج، وذلك للدفع بالجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة، وذلك وفق وسائل الاعلام العالمية.

وتابعت الوزارة أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة -لوقف إطلاق النار-، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني.

وأضافت الخارجية الأميركية ببيانها المنشور بموقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التوصل لحل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن، وأن اشنطن تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وشركاء آخرين للوقوف على الهدنة.

كما أشار البيان أنه من المقرر أن يقوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن "ليندركينغ"، بتهنئة الشركاء اليمنيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين على نجاح عملية تفريغ حوالي 1.1 مليون برميل من النفط من ناقلة "صافر"، كما سوف يستمر الدعم من الجهات المانحة لسد فجوة التمويل المتبقية البالغة 22 مليون دولار لمعالجة جميع التهديدات البيئية الناتجة عن "صافر".

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت منذ أيام انتهاء المرحلة الطارئة من تفريغ خزان نفط سفينة "صافر" المتهالكة إلى الناقلة البديلة "اليمن"، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".