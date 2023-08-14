ثقافة المنيا تنظم مسابقة في المعلومات العامة بمكتبة طنبدى

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، تولي أهمية كبيرة لدعم المرأة المصرية في كافة المجالات. وفي هذا السياق، قام فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بتنظيم مسابقة في المعلومات العامة في مكتبة طنبدى الثقافية.

تعتبر هذه المبادرة جهودًا حثيثة لدعم المرأة المصرية، حيث تهدف إلى تحفيزها وتعزيز دورها في المجتمع من خلال تعزيز مهاراتها ومعرفتها في مجالات مختلفة. وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع أنحاء البلاد بهدف تعزيز المستوى الثقافي والتعليمي للمجتمع.

وقد تم تنظيم المسابقة في مكتبة طنبدى الثقافية وشهدت حضورًا كبيرًا من النساء المصريات المهتمات بالمعرفة وتطوير ذاتهن. تعد هذه الفعالية مناسبة هامة للمشاركات لاختبار قدراتهن في مجال المعلومات العامة وتحديث معرفتهن في مختلف المجالات.

وقد قدمت المسابقة نعمة عبد العظيم، حيث تضمنت مجموعة من الأسئلة التي اشتملت على مواضيع مختلفة، مثل التاريخ والأدب والعلوم والفنون. كان للمشاركات فرصة للتنافس واستعراض قدراتهن في الإجابة على هذه الأسئلة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار الاهتمام المستمر بتحفيز المرأة المصرية وتمكينها في مجالات عدة، حيث يعتبر دعمها في المجال الثقافي واحدًا من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز دورها في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها المختلفة تنظيم مثل هذه المبادرات والأنشطة التي تعزز المشاركة والتطوير الثقافي للمرأة المصرية. إن هذه الجهود تأتي في سياق الرؤية الشاملة لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي للمجتمع بشكل عام.

ثقافة المنيا تنظم مسابقه في المعلومات العامه بمكتبة طنبدى

ثقافة المنيا تنظم مسابقه في المعلومات العامه بمكتبة طنبدى