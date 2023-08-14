في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، يولي فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة أهمية كبيرة لدعم المرأة المصرية في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق، قدمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية بعنوان "المصيف"، تحت إشراف وتدريب الفنانة شيماء فتحي. انعقدت الورشة في فرع ثقافة المنيا، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز المهارات والمواهب الفنية للنساء المصريات وتشجيعهن على التعبير الإبداعي في مجالات متنوعة. تناولت الورشة مفهوم المصيف وأهميته في ثقافة المجتمع المصري، وقد تم تطوير القدرات الفنية للمشاركات من خلال تعلم تقنيات الرسم والتلوين.

وقد نالت الورشة إقبالاً كبيراً من النساء المهتمات بالفنون والثقافة، حيث أعربت المشاركات عن سعادتهن بالفرصة التي تمنح لهن للتعبير عن أفكارهن ومشاعرهن بطريقة فنية. وأثنت المشاركات على جودة التدريب واحترافية الفنانة شيماء فتحي في إرشادهم خلال الورشة.

تعتبر مبادرات مثل هذه الورشة فرصة حقيقية لتمكين المرأة المصرية وتعزيز مكانتها في المجتمع. إن تعزيز قدرات المرأة في مجالات الفن والثقافة يساهم في خلق بيئة تعاونية وإبداعية تدعم التجارب الابتكارية وتسهم في التنمية الثقافية للمجتمع.

من الجدير بالذكر أن فرع ثقافة المنيا يعمل بجهود مستمرة على تنظيم العديد من الورش والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، بهدف إثراء المشهد الثقافي في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة ورفع مستوى الوعي الثقافي في المجتمع.

يُشير هذا الحدث إلى التزام هيئة قصور الثقافة بتقديم فرص تعليمية وتطويرية للنساء المصريات في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع وتمكينهم من التعبير الإبداعي والفني.

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المصيف بمكتبة إبوان