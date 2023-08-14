نظم بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة فنية في مكتبة شم البحرية الثقافية، وتم تناول موضوع رسم وتلوين يتعلق بالمخدرات. تم تقديم هذه الورشة من قبل المدربة صابرين محمد، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الفنون التشكيلية.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وتهدف هذه الورشة إلى توعية وتثقيف المشاركين حول آثار المخدرات على الفرد والمجتمع، وتشجيعهم على التعبير عن رؤيتهم وأفكارهم حول هذا الموضوع من خلال الرسم والتلوين. وتسعى الورشة أيضًا إلى تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة المصرية في مجتمعها ودعمها في كافة المجالات، حيث تعد المدربة صابرين محمد مثالًا حيًا للمرأة المبدعة والقادرة على النجاح في مجالها.

تفاعل المشاركون في الورشة بشكل إيجابي، حيث قاموا بتطبيق التقنيات والمهارات التي تم تقديمها خلال الجلسات. وتحتوي الورشة على جلسات تدريبية وتطبيقية لتعليم الفنون التشكيلية وتحفيز الإبداع والتعبير عن الأفكار.

وتعد هذه الورشة فرصة قيمة للمشاركين لاكتساب المهارات الفنية والإبداعية، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة. فقد أعرب المشاركون عن رغبتهم في المشاركة في المزيد من الأنشطة الثقافية المماثلة، لتطوير قدراتهم الفنية والتعبيرية، وكذلك للمساهمة في نشر الوعي حول قضايا المجتمع والصحة.

وبهذا النشاط، تؤكد الهيئة العامة لقصور الثقافة على أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات، وتقدم فرصًا متنوعة لتطوير قدراتها الفكرية والفنية، لتكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع وتحقيق التقدم والتنمية.

ثقافة المنيا تقيم ورشة فنية عن المخدرات بشم البحرية