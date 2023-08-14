في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، يولي فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أهمية كبيرة لدعم المرأة المصرية في كافة المجالات.

ولتحقيق هذا الهدف، قامت مكتبة دهمرو الثقافية بتنظيم دورة تدريبية مجانية لرسوم الأطفال، تحت إشراف المدرب جمعة محمد جمعة. وقد استهدفت هذه الدورة المواهب الصغيرة والمهتمين في فن الرسم من الأطفال في المنطقة.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من سلسلة من الأنشطة التي تعمل فرع ثقافة المنيا على تقديمها لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في المجال الفني، وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بوسائل إبداعية. وتعزز هذه الدورة التواصل مع المجتمع المحلي، وتشجع المرأة المصرية على المشاركة الفعالة في الحياة الثقافية.

كما قدمت مكتبة دهمرو الثقافية خدمات أخرى للأطفال والشباب والمجتمع المحلي، مثل نشاطات قراءة القصص وورش الكتابة والإبداع الأدبي. وتأتي جميع هذه الأنشطة ضمن جهود متواصلة لتعزيز قيم الثقافة والتعليم والفن في المنطقة.

بفضل دعم هذه الفعاليات، فإن فرع ثقافة المنيا يساهم في إثراء المشهد الثقافي في المحافظة، ويساهم أيضًا في نشر الوعي الثقافي بين الأطفال والشباب وإلهامهم للاستمرار في مساراتهم الفنية والثقافية.

لا شك أن هذه المبادرة تعزز دور المرأة المصرية في المجتمع، حيث تساهم في تعزيز قدرات الأطفال منذ الصغر وتساعدهم على تطوير مواهبهم واكتشاف إمكاناتهم الفنية. وتأمل الهيئة العامة لقصور الثقافة في أن تستمر هذه الجهود في تقديم المزيد من الأنشطة التثقيفية والفنية التي تعزز دور المرأة في مصر وتعمل على تطوير المجتمع.

ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة دهمرو