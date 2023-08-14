أسما شريف منير.. زهرة جذابة وأنيقة

شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت أسما شريف منير بإطلالة ساحرة تشبه الزهرة في البستان تتناغم مع اجواء الصيف، حيث ارتدت فستان قصير بأكمام صمم من قماش ناعم مزركش ببعض الزهور الملونه عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي وذوقها الرفيع، فيما انتعلت صندلا باللون البينك بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تصريحة شعر جذابة ناعمة لتبدو في أجمل إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الزهري في الشفاه.

تنجذب أسما شريف منير للأزياء الناعمة التي تبرز أنوثتها وتخطف الأضواء إليها وتجعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وتزينت ببعض الاكسسوارات الراقية المتناغمة مع إطلالتها مع حقيبة كتف بنفس لون الصندل.

أسما شريف منير



ممثلة واعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل.