ثقافة المنيا تنظم ورشة فنية بمكتبة الشيخ مسعود

نظم فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة فنية تدريبية للفنانة سناء فهمي في مكتبة الشيخ مسعود الثقافية، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، أكدت أهمية دعم المرأة المصرية في المجالات كافة.

تهدف هذه الورشة الفنية إلى تطوير مهارات الفنانات المصريات في مختلف التخصصات، وتمكينهن من التعلم والاستفادة من خبرات فاعلين مميزين في مجال الفنون، وقد شهدت الورشة حضورًا كبيرًا من الفنانات والمثقفات المهتمات بالتطوير الفني.

وقد قامت الفنانة سناء فهمي بتقديم نصائح وتوجيهات قيمة للمشاركات فيما يتعلق بتقنيات الرسم والتصوير والخط العربي، وتزامنًا مع الورشة، تم عرض معرض لأعمال الفنانة سناء فهمي، حيث قامت بعرض مجموعة متنوعة من أعمالها الفنية الرائعة.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي يتخذها فرع ثقافة المنيا لدعم المرأة المصرية في مجالات الفن والثقافة، وتؤكد دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تشجيع المرأة المصرية على التخصص في الفنون المختلفة وتطوير قدراتها وإبراز مواهبها.

يجدر بالذكر أن المشاركات في الورشة عبرن عن سعادتهن بالفرصة التي تمنحها لهن للتعلم والتطوير في مجال الفن، وأبدوا امتنانهن للهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة المنيا على تنظيم هذه الفعاليات المثمرة.

يعتبر دعم المرأة المصرية في المجالات كافة من أولويات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية في مجال الفن هو جزء من هذا الدعم، تعزز هذه الورشات الفنية المهارات الإبداعية للمشاركات وتعزز دور المرأة في المجتمع كمبدعة ومؤثرة في المشهد الفني المصري.

تأمل الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة المنيا أن تستمر هذه الجهود في دعم المرأة المصرية وتشجيعها على مواصلة التطور والنجاح في مجالات الفن والثقافة.

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية رسم وتلوين بمكتبة الشيخ مسعود