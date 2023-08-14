اعتداء كلب شرس على أطباء مستشفى المحلة والنيابة تفتح تحقيقا عاجلا

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية قرار بفتح تحقيق عاجل مع المتهم باصطحاب كلب شرس والاعتداء على أطباء مستشفى المحلة العام أثناء تأدية عملهم الحكومي.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لحين سماع أقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

والقى ضباط المباحث الجنائية بالغربية، القبض على "زيزو.ا"، المتهم بارتكاب واقعة اصطحاب كلب شرس والاعتداء علي الفريق الطبي بمستشفى المحلة العام، وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة، وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بحجزه على ذمة التحريات.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر أطباء مستشفى المحلة العام بمديرية الصحة بالغربية، مساء أمس بلاغًا رسميًا حمل توقيع نحو 20 طبيبا من رؤساء الأقسام العلاجية ضد أفراد أسرة طفل مريض اصطحب كلب شرس أثناء حمله طفله ينزف بقسم الطوارئ وسط اتهامات له باستعمال البلطجة واستعراض القوة في حق الفريق الطبي بالمستشفى .

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" فيديوهات للأب يصطحب طفله مصابا وينزف بأحد الجروح بقدمه، كما اصطحبا كلبا شرسا يشكو من عدم علاج ابنه علي حد قوله.

وكانت مستشفى المحلة العام شهدت استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارئ والاستقبال وسط حالة من التراشق الألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل مستشفى المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفى فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفى .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى يفيد يتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيي المحلة بنطاق دائرة القسم.

ومن جانبه أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور توفيق الابس مدير مستشفى المحلة بالضرورة فتح باب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.