يولي فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أهمية كبيرة لدعم المرأة المصرية في كل المجالات.

وفي هذا السياق، قدمت مكتبة دلجا الثقافية بثقافة المنيا محاضرة مهمة بعنوان "القراءة للجميع"، وقام بتقديمها الأديب ياسر علي حسين. وتهدف هذه المحاضرة إلى تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع جميع فئات المجتمع على اكتساب هذه العادة الثمينة.

وأثناء المحاضرة، تمت مناقشة كتاب "هادي والبحر"، والذي يعد تأليفا للكاتب وائل وجدي. قدمت هذه المناقشة سهام فضل الله، المختصة في الأدب والثقافة. تم تسليط الضوء على جوانب رئيسية في القصة والشخصيات، وتبادل وجهات النظر والتحليل بشأنها.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بدعم المرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات الثقافية والفنية. إن مثل هذه الفعاليات تعزز دور المرأة في المجتمع وتساهم في توسيع آفاقها الثقافية. فالمرأة هي عمود أساسي في المجتمع، وتعزيز دورها يعني تعزيز تنمية المجتمع بشكل عام.

يرحب فرع ثقافة المنيا بمثل هذه الأحداث والنشاطات التي تساهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع. فالهدف النهائي هو خلق مجتمع يمتلك ثقافة قوية ومتنوعة، ويؤمن بأهمية دور المرأة في بناء المستقبل.

ثقافة المنيا تناقش كتاب هادى والبحر والقراءة للجميع بمكتبة دلجا

ثقافة المنيا تناقش كتاب هادى والبحر والقراءة للجميع بمكتبة دلجا

ثقافة المنيا تناقش كتاب هادى والبحر والقراءة للجميع بمكتبة دلجا

ثقافة المنيا تناقش كتاب هادى والبحر والقراءة للجميع بمكتبة دلجا

ثقافة المنيا تناقش كتاب هادى والبحر والقراءة للجميع بمكتبة دلجا