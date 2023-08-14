قطرة المياه أمانة.. ورشة رسم وتلوين في بيت ثقافة بني مزار

نظم بيت الثقافة في مدينة بني مزار ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال تضمنت الورشة تدريب الأطفال على رسم وتلوين قطرة الماء بألوان زاهية وجميلة، وقد تم تدريبهم على تنمية قدراتهم الفنية وتعزيز مهاراتهم في التعبير الفني.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تعزيز الثقافة والفن في مصر، يولي فرع ثقافة المنيا اهتمامًا بدعم المرأة المصرية في جميع المجالات، وتحت إشراف الدكتورة رانيا عليوة، يقدم الفرع العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

قادت هذه الورشة المميزة المدربة المبدعة، رباب حمدي، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التدريب الفني، تعتبر رباب حمدي أحد الفنانين الموهوبين الذين يستخدمون فنهم لنشر الجمال والإلهام في حياة الناس، وخصوصًا في حقل فن التلوين والرسم.

وقد شارك في الورشة عدد كبير من الأطفال الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتعلم فن الرسم والتلوين، استمتع الأطفال بتجربة الرسم والتلوين وتعزيز مهاراتهم الإبداعية، وكانت المدربة رباب حمدي تعمل جاهدة لتحفيزهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم الفنية بحرية.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فروعها في المحافظات المختلفة، تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الثقافة والفن وتطوير المجتمع المصري، وخصوصًا دعم المرأة المصرية في المجالات الثقافية والفنية.

ومن المتوقع أن يستمر فرع ثقافة المنيا في تقديم المزيد من الورش والأنشطة الفنية في المستقبل، بهدف إثراء حياة الأطفال وتوسيع آفاقهم الفنية.

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه

بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية رسم وتلوين قطره المياه امانه