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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لحبسه سنتين.. ترحيل أحمد فلوكس لسجن وادى النطرون

الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس

رحلت أجهزة الأمن بالجيزة الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا لاتهامه بسب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، عقب إنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ألقت القبض على الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس"،  يوم الأحد، لتنفيذ حكم قضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم.

وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لاستكمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية وتم ترحيل المتهم إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه.