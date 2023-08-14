حادث بأكبر مدينة ملاهي في ألمانيا يُصيب 4 أشخاص

أعلنت "الشرطة الألمانية"، إصابة أربعة أشخاص في حادث وقع في أكبر مدينة ترفيهية في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في يوروبا بارك في بلدة روست بالقرب من الحدود الفرنسية والسويسرية.

وقالت الشرطة الألمانية، إن مبنى يمكن للناس القفز منه إلى بركة يبدو أنه انهار.

من جانبها، قالت إدارة المدينة الترفيهية إن حمام سباحة متنقل كان جزءًا من عرض غوص تصدع خلال العرض وتدفق الماء إلى نقطة جذب تسمى Atlantica SuperSplash، مضيفة أن أحد الأشخاص أصيب لكن الزائرين الآخرين للحديقة لم يتأثروا.

المعالم السياحية الشهيرة

وتعد المدينة الترفيهية من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا، حيث تحتوي على مناطق ذات موضوعات تستند إلى بلدان أوروبية مختلفة، وثلاثة على أساس إعدادات خيالية.

من ناحية أخرى، لفظ ألماني أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته من صاعقة برق ضربت شجرة بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا يوم السبت.

وأعلنت الشرطة في مدينة رويتلنغن أن الرجل توفي في المستشفى يوم الأحد.

وأصيب الرجل بشكل خطير عندما كان يجلس إلى طاولة تحت الشجرة في مطعم رحلات في منطقة أونترانزينغن جنوب شرق مدينة شتوتغارت.

وتسببت صاعقة البرق التي ضربت الشجرة أيضا في حدوث إصابات خطيرة لصبي 11 عاما وامرأة 43 عاما، وذكرت الشرطة مساء اليوم أن المرأة لا تزال تعاني من خطورة على حياتها وتتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة، فيما يعالج الصبي في القسم الداخلي في المستشفى.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة امرأة أخرى 40 عاما، كما أصيب ابنا هذه المرأة بصدمة وهما ولد عمره أربعة أعوام وبنت عمرها قرابة 11 شهرا، وأفادت بيانات الشرطة بأن هذين الطفلين كانا موجودين في مقطورة دراجة أثناء وقوع الصاعقة.

كما ذكرت السلطات الألمانية أن عاصفة يوم السبت تسببت في إصابة ما مجموعه 6 أشخاص، ورجح متحدث باسم الشرطة أنهم ربما احتموا بشجرة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية إن العديد من الصواعق وقعت يوم السبت في ولاية بادن فورتمبرغ بعضها أصاب منازل.