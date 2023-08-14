الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

للثأر منه.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل بأطفيح

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القاء القبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية في أطفيح، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خصومة ثأرية، حيث طاردوه وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين بواسطة سيارة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه من تجارة السلاح

الأمن يقضى على عنصر إجرامي فى أسيوط

كشف ملابسات منشور سيدة من تضرر من قائد سيارة عرض حياتها للخطر

سقوط شخص أطلق النيران على 3 أشخاص خلال مشاجرة في حلوان

11903 قضايا سرقة تيار كهربائي خلال يوم

تحرير 137 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

رصد 28 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بسوهاج

الإيقاع بهارب محكوم عليه بالحبس 93 سنة