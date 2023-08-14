محمد بسام: عواد "الدنيا جاية عليه".. وعلي لطفي "إتأخر" بعدم المشاركة

تحدث محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن بعض حراس الدوري المصري.

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وقال بسام لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام:" محمد عواد حارس موهوب ولكن اشعر دائما ان "الدنيا جاية عليه" داخل نادي الزمالك.

وتابع: اشعر ان هناك بعض الاشخاص لا يريدون ان يحصل عواد على فرصة مع الزمالك.

وعن محمود جاد قال: حارس كبير ويمتلك امكانيات كبيرة ولكن الضغوط داخل الفريق البورسعيدي اثرت عليه.

واضاف: اعتقد ان محمود جاد تحت قيادة علي ماهر سيظهر بشكل اخر.

وعن علي لطفي قال: احد افضل الحراس في مصر، وشهادتي به مجروحة، لانه كان صديق غرفة واحدة منذ ايام منتخب الشباب.

واضاف: علي لطفي يعلم جيدا متى يتخذ القرار الصحيح، اعتقد انه اذا كان متواجد بشكل اساسي المواسم الماضية لأصبح الأن له شان اخر، اتوقع انه سوف يظهر بشكل قوي الموسم الجديد.

وعن مصطفى شوبير قال: حارس مرمي جيد، كنت اتابعه منذ كان في ناشئي الاهلي ويمتلك امكانيات كبيرة وايضا شخصية قوية ومحترمة.