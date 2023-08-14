لطيفة لجمهورها بعد حفل قرطاج: حبكم يسوي كنوز الدنيا

أبدت الفنانة التونسية لطيفة، سعادتها بنجاح حفلها الغنائي، الذي أحيته في بلدها تونس بمهرجان قرطاج، ورفع شعار كامل العدد.

حيث نشرت لطيفة مجموعة صور من كواليس الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “ياميمتي محلاكم الفرحة معاكم ليها طعم آخر.. ربي يخليكم ليا انتوما فعلا السند الحقيقي ليا في حياتي كلها من بدايتي لنهايتي .. چمهوري الغالي انتوا تاچ على راسي فرحتوني من كل قلبي امبارح وحبكم اللي شفته البارح يسوى كنوز الدنيا وما فيها”.

قدمت النجمة لطيفة مساء أمس الأحد، حفل جماهيري كبير على مسرح قرطاج، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، وذلك ضمن ليالي مهرجان قرطاج الدولي، وحضر الحفل ما يزيد عن 10 ألاف من جمهور لطيفة بتونس، إذ نفذت التذاكر فور طرحها منذ أول إعلان عن الحفل، والذي تعود به لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي بعد عدة سنوات من الغياب.

لطيفة

ويعد أبرز ما ميز حفل لطيفة في قرطاج هو الحضور الجماهيري المتنوع بين أجيال مختلفة، لما لها من شعبية جارفة في بلدها، وكان من بين الحضور أطفال وشباب ورجال وسيدات وكبار سن، كانوا جميعا في انتظار حضورها ليكونوا شهودا على مسيرتها الفنية الطويلة والبارزة في تونس ومصر وكافة أرجاء الوطن العربي.

جمهور لطيفة

بدأت لطيفة الحفل بدخولها إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية "في الكام يوم اللي فاتو"، ثم قامت بغناء "أهيم بتونس" وسط ترحيب كبير من الجمهور التونسي الحاضر، والذي كان متعطشا لوجود لطيفة على أرض وطنها و بأعرق مسارح تونس في قرطاج، واستمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

لطيفة

لطيفة تغني أحسن أحسن

وغنت لطيفة خلال الحفل باقة من أنجح اغنياتها، منها "أحسن أحسن"، "طب اهو"، "انشالله انشالله"، "حبك هادي"، "بحب في غرامك"، "يا سيدي مسي"، وأغاني أخرى كثيرة من مسيرتها بين الماضي والحاضر، ولاقى الحفل نجاح ورواج كبير، واشادات واسعة وصدى بالغ الأثر في تونس، وتصدر الحفل تريند تويتر في تونس وعدد من الدول العربية، لما لها من رصيد جماهيري كبير وأثر فني بالغ لدى الجمهور التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.

لطيفة

وكانت وزارة الثقافة التونسية أعلنت أن النجمة لطيفة قدمت دعم ومساعدات في عدة مجالات إنسانية خلال زيارتها الأخيرة لبلدها، ووجهت الوزارة وعدد من الهيئات الحكومية والرسمية الشكر للنجمة على ما قدمته، واثنوا على دورها الوطني البارز خلاب مسيرتها.

لطيفة

وأبدت لطيفة سعادتها في تصريحات صحفية، بالعودة للغناء على المسرح العريق بقرطاج، مؤكدة أن تواجدها وسط جمهورها في تونس وطنها، يعد من أسعد لحظاتها، مشيرة أنها جهزت مجموعة من المفاجئات لجمهور الحفل، وقالت: "العنوان الرئيسي لهذه الحفلة هو حفلة المرأة التونسية"، مشيرة أنها توحشت جمهورها في تونس وستبذل جهدا كبيرا لإسعادهم في يوم المرأة التونسية.

لطيفة مع جمهورها

أردفت لطيفة، أنها لم تغيب عن تونس بروحها، مؤكدة أن عدم تواجدها في مهرجان قرطاج خلال السنوات الماضية، لا يعني إطلاقا أنها بعيدة عن الجمهور التونسي، مؤكدة أن الجمهور التونسي يقف خلفها ويتابعها ويدعمها أينما تواجدت.

بروفات الحفل

جدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وطرحت منه أغنيتين حتى الأن هما "طب اهو" و "مون أمور"، وحققتا نجاح ورواج كبير فور طرحهما، وستواصل طرح باقي أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة.