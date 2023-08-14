قصر ثقافة طهطا يقيم معرضا فنيا تشكيليا لرواد نادي المواهب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل. وقام فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبوالدهب بتنظيم هذه الأنشطة.

في تفاصيل أحدث فعاليات هذه الأنشطة، قام قصر ثقافة طهطا التابع لفرع ثقافة سوهاج بتنظيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب. حيث ضم المعرض مجموعة من أهم الأعمال والنتاجات التي تم إبداعها في ورش تعليم الرسم خلال فترة الأنشطة الصيفية.

قد اشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من الأعمال التشكيلية التي تعبر عن موهبة وإبداع الأعضاء في نادي المواهب. تم عرض هذه الأعمال للجمهور الذي تفاعل واستمتع بالقطع الفنية المتميزة.

تم تنظيم المعرض بإشراف وتنسيق منار عثمان، حيث قامت بجمع وتجهيز الأعمال التشكيلية وترتيبها بشكل يبرز جماليتها ويسهل على الزوار استكشافها والاستمتاع بها.

وسيظل المعرض مفتوحا لمدة ثلاثة أيام لكافة المهتمين وعشاق الفن. سيتاح لهم الفرصة للاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب التشكيل الفني والتعرف على مواهب المبدعين في المجال الفني في المنطقة.

عبر هذه الأنشطة، تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تعزيز الحركة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد، وتهدف إلى تشجيع المواهب وإبراز الإبداعات المحلية. كما تسعى الهيئة لتعزيز التفاعل بين الفنانين والجمهور، وإتاحة فرصة للزوار للاستمتاع بالفن والمشاركة في النقاشات وورش العمل المصاحبة للفعاليات الثقافية والفنية.

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب

قصر ثقافة طهطا يقيم معرض فني تشكيلي لرواد نادي المواهب