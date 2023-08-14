ورشة رسوم أطفال بيت ثقافة العسيرات بسوهاج

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي بقيادة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة سوهاج الذي يترأسه جلال أبو الدهب. وأحدثت هذه الأنشطة طفرة إبداعية في المجتمع المحلي، حيث تختص هذه الفعاليات بتطوير المواهب الفنية وتعزيز الوعي الثقافي في المنطقة.

أحد أبرز فعاليات فرع ثقافة سوهاج كانت ورشة رسوم الأطفال التي نظمها بيت الثقافة في منطقة العسيرات. قادت هذه الورشة المبدعة فاطمة أحمد، حيث تم تعليم الأطفال مهارات الرسم وتطوير خيالهم الإبداعي من خلال استخدام الألوان والأدوات الفنية.

شارك في هذه الورشة عدد كبير من الأطفال الذين ابتهجوا بتجربة التعلم والتعبير الفني. قامت فاطمة أحمد بتدريبهم على تقنيات الرسم المختلفة وأثرت فيهم حب الفن والإبداع. قدّمت لهم نصائح وإرشادات لتحسين مهاراتهم وابتكار رؤى تعبيرية فريدة، مما ساهم في تنمية مواهبهم وسطر في ذواتهم ذكريات فنية لا تُنسى.

تعد هذه الورشة من الأنشطة المهمة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال في المناطق النائية والمحرومة، بهدف تعزيز الثقافة والتربية الفنية لديهم. يتطلع الفرع إلى استمرار تقديم مثل هذه الورش لإشراك المزيد من الأطفال في عالم الفن والإبداع، وتعزيز ثقافتهم وتنمية قدراتهم الفنية.

تُعَتَبَرُ هذه الورشة إضافة قيمة للمجتمع المحلي في سوهاج، حيث تشكل منصة رائعة لتنمية المواهب الفنية للأطفال والمساهمة في بناء جيل مبدع يتمتع بوعي ثقافي عالٍ. تستحق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وفرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب التقدير والاحترام على جهودهما المستمرة في تنظيم الأنشطة الفنية والثقافية ورعاية الأطفال وتطوير إبداعاتهم.