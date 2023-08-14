الإثنين 14/أغسطس/2023 - 09:28 م 8/14/2023 9:28:30 PM

جاء بيان وزارة البيئة، بشأن الاستجابة السريعة لشكوى قرى المنوات بأبو النمرس فى الجيزة، ومتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين، التى تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا فى جريدتنا الغراء الوفد، ليثلج صدورنا، ولذلك نود أن نثمن جهود وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة، على سرعة إزالة أسباب تلك الشكاوى المتكررة.

لعل ما يلفت الانتباه، أننا كتبنا كثيرًا وطالبنا مرَّات عديدة، عن وجود شكاوى تمسّ حياة الناس، خصوصًا ما يتعلق بالخدمات الأساسية، ولذلك نقول إنه تم حل تلك المشكلة المتعلقة بإزالة المخلفات، بعد رفع أكثر من 80 طنًا من المخلفات البلدية، لكن ما الضمانة لعدم تكرار تجمع تلك المخلفات مرة أخرى؟

وهنا نتساءل أيضاً: هل من الضرورى فى كل مرة توجد فيها شكوى جماعية تتعلق بأمور خدمية، أن نتحدث إلى الوزير المختص أو إلى المحافظ، أو كبار المسئولين، ولماذا لا يتحرك التنفيذيون وموظفو المحليات المختصون والمعنيون فور حدوث المشكلة بدلًا من تفاقمها؟

لقد استبشرنا خيرًا بحركة التنقلات الأخيرة التى طالت عددًا من قيادات المحليات، والتى أعقبها قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رقم 1013 لسنة 2023، بتكليف مبروك البيومى عبدالحميد عمار، لتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس.

إننا نأمل أن نرى خلال الفترة المقبلة أداء مختلفًا مع القيادة الجديدة، لتكون متواجدة على أرض الواقع، من خلال الجولات الميدانية، والاطلاع عن كثب على أحوال الناس فى مركز أبوالنمرس، خصوصًا قرى المنوات الثلاث، ذات الكثافة السكانية العالية.

إن معاناة قرى المنوات معروفة للجميع، وظلت على مدار عدة سنوات تتفاقم، ولم تجد طريقًا للحل، فى ظل تقاعس الموظفين وعدم قيامهم بواجباتهم ومسئولياتهم، خصوصًا أن مأساة أهالى تلك القرى: «المنوات، ميت قادوس، ميت شماس»، التابعة لمركز أبو النمرس، تتمثل فى التأخير بأعمال الصرف الصحى وإغلاق غالبية شوارع القرى بشكل كامل، وعدم تمهيد باقى الطرق فور الانتهاء.

المشكلة الثانية أن غالبية المصارف الزراعية تعانى من انسداد تام، بسبب إلقاء القمامة ومخلفات الصرف الصحى والصناعى من المصانع بكميات كبيرة، بصفة يومية ومن دون معالجة، ما تسبب فى تدهور نوعية التربة، وانتشار أمراض الفشل الكلوى والسرطان وأمراض الكبد.. وغيرها من الأمراض المزمنة.

أما المشكلة الثالثة التى تشترك فيها قرى المنوات مع كافة مدن وأحياء ومراكز وقرى الجيزة، فهى القمامة، التى حولت حياة المواطنين إلى جحيم، لتصبح غير آدمية، بسبب ما ينجم عنها من أمراض وتلوث، وانتشار الحشرات.. وغيرها، إضافة إلى ما خلَّفته من مئات مرضى السرطان والفشل الكلوى والأمراض الصدرية المزمنة.

إننا لن نمل من تكرار إلقاء الضوء على تلك المشكلات، التى تهدد حياة الناس، حتى تصل إلى المسئولين أو من يهمهم الأمر، ومحاسبة المقصرين، لتدارك تلك المشكلات بدلًا من تفاقمها؛ لأن نتائجها سلبية على حياة الناس صحيًا واجتماعيًا.

[email protected]