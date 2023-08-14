حاسبات أسيوط تفوز بالمركز الأول علي مستوى الجامعات المصرية

أعلن الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بالمركز الأول في مسابقة صنع فى مصر( MIE) التابعة ل IEEE Egypt، وذلك من بين أكثر من (300) مشروع متقدم للمسابقة، و(45) مشروع فقط تم تأهليهم للمرحلة النهائية والعرض أمام لجنة التحكيم فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد فاز فريق طلاب كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات الحيوية، بالمركز الأول لأفضل مشروع تخرج "القبعة الذكية Smart "Cap على مستوى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية والحكومية فى المسابقة، وذلك بعد منافسات قوية تفوق فيها طلاب جامعة أسيوط.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، بالإنجاز المتميز الذي حققه فريق طلاب كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات الحيوية؛ لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل بصرية، والتى تحد من رؤيتهم للأشياء بوضوح وبشكل أساسي، وهنأهم على فوزهم بالمركز الأول، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على التشجيع المستمر للابتكار والتطوير، وتحفيز الشباب لتقديم مشروعات هادفة ومهمة لخدمة المجتمع، ومواكبة للتقدم التكنولوجى، واللحاق بعالم تكنولوجيا المعرفة والذكاء الاصطناعي، لافتا أن فوز الفريق الطلابي يعد مؤشرا على نجاح جامعة أسيوط في استحداث تخصصات تواكب العصر وتلبي احتياجات سوق العمل، فضلا عن تشجيع الجامعة لطلابها؛ للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية والرياضية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على قدرة طلاب جامعة أسيوط على المنافسة بقوة في المسابقات والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدا دعم إدارة الجامعة وتشجيعها للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور على حسين المشرف على مشروع التخرج ومدير مركز تطوير نظم المعلومات، أن مشروع "القبعة الذكية" يهدف إلى مساعدة المكفوفين علي التعايش بحياة طبيعية، والتعرف على الأشياء المحيطة، والتعامل معها بشكل مريح، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، فضلا عن نظام الصوت العربي والذى تم تصميمه من قبل أعضاء الفريق يدوياً وهو عبارة عن قاعدة بيانات بها ملفات مسجلة بأسماء الأشياء، والأشخاص المسجلة فى قواعد البيانات، وأيضا الأرقام والألوان والمسافات؛ وذلك لمساعدة المستخدمين فى مصر ، وتوفير حياة شبه طبيعية مع الأشياء المحيطة بهم.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد مدحت المشرف الثانى على مشروع التخرج والأستاذ بقسم الاتصالات بكلية الهندسة، أن المشروع تم تصميمه من قبل فريق من طلبة كلية الحاسبات والمعلومات بقسم نظم المعلومات الحيوية كمشروع تخرجهم تحت إشراف الدكتورة تيسير عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وأنه تم العمل على تطوير المشروع، والاكواد الخاصة به فى معمل ال IOT فى كلية الهندسة بالجامعة.

قام بتنفيذ المشروع الفائز من الطلاب: دعاء سيد ابراهيم، وأحمد محسن محمد ، وأحمد خالد نور ، وميرهان يوسف ، وتقى عبد الستار ، وآيه عمر .

جدير بالذكر أن مشروع "القبعة الذكية" شارك فى العديد من المؤتمرات والمسابقات, منها المشاركة ضمن 500 مشروع من مختلف جامعات مصر فى مسابقة الابتكار التى أقيمت في مؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا ، وحصوله على المركز الثانى فى أول هاكثون علمى على مستوى كليات جامعة أسيوط، والمركز الأول فى مسابقة جوجل للحلول التكنولوجية المقدمة من GDSC Assuit university ، فضلا عن الفوز من ضمن 120 فريق للمشاركة في مؤتمر We Make Future المقام فى إيطاليا، وحصوله على المركز الثانى فى مسابقة جامعة النيل الأهلية كأفضل جهاز إلكتروني مشارك في المسابقة علي مستوى جامعات الجمهورية، والتأهل فى مسابقة POESAM المقدمة من Orange علي مستوى العالم،

والتأهل للمرحلة النهائية للمشاركة في مسابقة IEEE YESIST212 التى ستقام فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية

حاسبات أسيوط تفوز بالمركز الأول علي مستوى الجامعات المصرية

حاسبات أسيوط تفوز بالمركز الأول علي مستوى الجامعات المصرية

حاسبات أسيوط تفوز بالمركز الأول علي مستوى الجامعات المصرية