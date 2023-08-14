تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة وولفرهامبتون

أعلن الهولندي اريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي يخوض لقاء وولفرهامبتون مساء اليوم الاقنين على ستاد أولد ترافورد في الجولة الأولي في الدوري الإنجليزي.

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تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الاقنين في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات النافلة لمباراة مانشستر يونايتد و وولفرهامبتون

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت القطرية على الهواء قنوات بي ان سبورت 1 وتعد القناة الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.