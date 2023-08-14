محلية أبنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

قام خالد عبدالرؤوف عزت رئيس مركز ومدينة أبنوب بأسيوط، بالتعاون مع نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى، بتكليف مسئولي قسم النظافة والحملة الميكانيكية، بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق.

تم تنفيذ هذه الأعمال طوال اليوم، حيث تم رفع المخلفات ووضعها في المقالب المخصصة لها. في مدينة أبنوب، تم رفع حوالي 60 طن من منطقة كوبري ماهر بالطريق الدائري وشارعي الجمهورية وبورسعيد، وتم تفريغها في مصنع السماد وعرب القداديح.

أما في قرية بني إبراهيم، تم رفع حوالي 30 طن من القمامة والمخلفات في منطقة الخلايفة بالنقطة الثابتة. وفي قرية المعابدة، تم رفع حوالي 50 طن من القمامة والمخلفات ونقلها إلى مقلب الوحدة المحلية بالجبل الشرقي بالمعابدة. وفي الوحدة المحلية ببني محمديات، تم رفع حوالي 30 طن وتم نقلها إلى مقلب الوحدة المحلية بالعطيات.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة أسيوط على تحسين مظهر المدن والأحياء والقرى وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين. ويعتبر تعاون جميع الجهات المعنية في أسيوط من أجل الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف.

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم

محلية ابنوب تم رفع 180 طن مخلفات وقمامة خلال اليوم