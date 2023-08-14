عاجل.. زلزال قوي يضرب تركيا

أعلن المرصد التركية "كانديلي" لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال قوي في محافظة هاتاي التركية، ووقع الزلزال في الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة هاتاي.

زلزال قوي يضرب تركيا

وأشار مرصد كانديلي التركي، إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وكانت شهدت ولاية ملاطية، جنوبي تركيا، هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، أعادت الأتراك إلى ذكرى زلزال تركيا المدمر، الذي شهدته البلاد في فبراير الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "يورو نيز"، اليوم الجمعة، هلع وخوف الأتراك من تكرار الزلزال المدمر في فبراير، بعدما شعروا بهزة أرضية، إذ خرج السكان من المنازل فيما بطأت حركة السيارات على الطرق.

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في "تركيا"، حدوث هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي البلاد، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وكانت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في "تركيا"، أعلنت حدوث هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي البلاد، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، الخميس الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة "خبر تورك": "حتى الآن لا توجد أي أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية".

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.