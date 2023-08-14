البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات ،اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 35.05 نقطة ليبلغ مستوى 7133.91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 %.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية بنحو 188.6 مليون سهم عبر 11317 صفقة نقدية بقيمة 33.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية15.18 نقطة ليبلغ مستوى 5803.58 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 % من خلال تداول 92.2 مليون سهم عبر 4078 صفقة نقدية بقيمة 10.5 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية 54.15 نقطة ليبلغ مستوى 7833.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.69 % من خلال تداول 96.4 مليون سهم عبر 7239 صفقة بقيمة 23.4 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بنحو 1.2 نقطة ليبلغ مستوى 5791.70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 % من خلال تداول 74.3 مليون سهم عبر 3164 صفقة نقدية بقيمة 9.3 ملايين دينار كويتي.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4762.42 نقطة منخفضًا بـ 6.4 نقاط وبنسبة 0.14 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4768.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و293 ألفًا و588 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 153.3 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

البورصة الفلسطينية

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.06%، ما يعادل 0.38 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 380,489 سهمًا، بقيمة إجمالية 632,385 دولارًا، نفّذت من خلال 150 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، لتصل عند مستوى 2422.77 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1612 صفقة.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها في ختام تعاملاتها

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليارات جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) على ارتفاع نسبته 0.23% ليبلغ 17897.5 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.99% مسجلًا 3635.21 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.67% لينهي التعاملات عند مستوى 5360.82 نقطة.