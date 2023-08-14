تنفيذاً لتعليمات المدير العام عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعلي عطا أحمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، قامت الوحدة المحلية بعرب مطير برفع المخلفات اليومية في قرية بعرب مطير. حيث تم رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والجانبية في القرى الأخرى مثل الاطاولة وبنى عليج، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأتربة والرمال ونقلها إلى الأماكن المخصصة في عرب مطير.

تمت هذه العملية تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، عمرو اسماعيل محمد، وتستمر المتابعة المستمرة في نطاق المركز. هذه الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر لتحسين حالة النظافة في المنطقة والحفاظ على بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

يأتي رفع المخلفات اليومية وزيادة كفاءة الأتربة والرمال ضمن سلسلة من الإجراءات المهمة التي تقوم بها الوحدة المحلية بعرب مطير للحفاظ على النظافة العامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة. ومن المتوقع أن تتواصل جهودهم في المستقبل لضمان استدامة هذه الخدمات وتوفير بيئة صحية للجميع.

تعتبر عمليات رفع المخلفات وتحسين كفاءة الأتربة والرمال في عرب مطير مبادرة إيجابية تستحق الثناء، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والقاطنين في المنطقة. وتؤكد هذه الخطوات على التزام الجهات المعنية بالاهتمام بالبيئة والحفاظ على النظافة في المدن والقرى، وتعزز روح المشاركة المجتمعية في تنظيف المناطق العامة.

تثمن السكان المقيمون في عرب مطير هذه الجهود الحكومية والمحلية لتحسين البيئة والنظافة، ويأملون في استمرار هذه الجهود في المستقبل لضمان مستوى عالٍ من النظافة والحفاظ على بيئة صحية ومريحة للجميع.

رفع المخلفات من شوارع قرى الأخرى الاطاولة وبنى عليج بمركز الفتح

رفع المخلفات من شوارع قرى الأخرى الاطاولة وبنى عليج بمركز الفتح

رفع المخلفات من شوارع قرى الأخرى الاطاولة وبنى عليج بمركز الفتح

رفع المخلفات من شوارع قرى الأخرى الاطاولة وبنى عليج بمركز الفتح

رفع المخلفات من شوارع قرى الأخرى الاطاولة وبنى عليج بمركز الفتح