محافظ الأقصر يبحث شكاوى المواطنين فى لقاء مفتوح

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حضور فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري يوم الإثنين من كل أسبوع، لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول العاجلة لها بما يتماشى مع القانون.



وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث وجه محافظ الأقصر، كافة رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات بضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، مشددا على أنه سيتم محاسبة أي مسئول يتقاعس عن خدمة المواطنين أو يقوم بحرمان أي مواطن من حقوقه.



وأوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر ، أنه يمكن لكافة المواطنين التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر وحضور لقاء اليوم المفتوح.