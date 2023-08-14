القادسية السعودي يتعاقد مع مدافع ألماني

أعلن نادي القادسية السعودي، عن صفقة دفاعية جديدة لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

وتعاقد القادسية مع المدافع الألماني الكسندر هاك لاعب ماينتز الألماني، في الميركاتو الحالي، ليكون سابع صفقات الفريق بعد التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليز، ومواطنه حارس المرمى جويل روبلز، والمحور الإنجليزي ماكس باور، والمهاجم السنغالي مباي دياني، والأرجنتيني فييتو والبيروفي كاريو.

وخاض الكسندر هاك البالغ من العمر 29 عاما، 292 مباراة خلال مشواره الكروي ونجح في تسجيل 11 هدف وصناعة 6 أخرين، وفي الموسم الماضي شارك المداقع الألماني مع ماينتز في 42 بمختلف المسابقات.

ويبدأ القادسية مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، مساء غدا الثلاثاء بمواجهة العدالة في الجولة الأولى من المسابقة.