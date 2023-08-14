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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعدًا مبدئيًا لمواجهة الأهلي أمام نظيره اتحاد العاصمة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي 2022/2023.

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وكان الأهلي قد نجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3/2، بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

بينما حقق اتحاد العاصمة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد التعادل مع يانج أفريكانز بنتيجة 2/2، حيث استفاد الفريق الجزائري من تسجيل هدف خارج دياره.

وكشفت تقارير صحفية أن الكاف حدد موعد نهائي الكونفيدرالية، والذب سيكون في الفترة من 15 حتى 20 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن المباراة ستستضيفها المملكة العربية السعودية، قرار الاتحاد الإفريقي بلعب المباراة خارج القارة السمراء.

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