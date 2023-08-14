رئيس الإنجيلية:ماتم بالكنائس على مدار 5 أعوام يساوى ماتوثق فى 200 عام

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أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية، على أهمية الدور المؤثر على المستوي المحلي والتي لعبت فيها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دورًا كبيرًا في دعم القضايا المتعلقة بتقنين الكنائس.



وأضاف (زكي) أن الكنيسة الإنجيلية كان لديها 1500 كنيسة كان مسجل منها 500 كنيسة، وفي خمس سنوات تم توثيق 500 كنيسة وبيت مؤتمرات.

وعبر عن سعادته لما تشهده الأوضاع المسيحية في مصر قائلا:" ماتم في 5 سنوات يساوي ماتم توثيقه في 200 سنة".



جاء هذا ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى حوار الثقافات وأكد على أهمية هذه اللقاءات لتحقيق التواصل والمشاركة والتعاون التي تهدف لتوحيد صفوف المجتمع استعدادا لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المجتمع.



بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ورموز المجتمع المصري والقادة الدينية وممثلي الأزهر والواعظات والراهبات.

جاء هذا بعدما افتتحت الفعاليات الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع اول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، اللقاء واكدت في كلماتها على أهداف هذا المؤتمر يسعى لاستكمال أهداف الهيئة التي تحث على دعم القادة الدينية بالمجتمع باعتبارها القوة التي بستمد منها الوطن قوته وقد ته على مواجهة الصعوبات.



يأتي اللقاء ضمن انشطة منتدى حوار الثقافات انطلاقا من الدور الهام والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، يسعد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يستمر اللقاء على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٤،١٥ اغسطس الجاري.