تشكيل الشباب لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب، التشكيل الأساسي لمواجهة الأخدود في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيل الشباب كالتالي: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، عبدالله الجوعي، عبدالإله الشمري، تركي العمار.

وجاء تشكيل الأخدود كالتالي:

تسأنف اليوم الإثنين، مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري السعودي، والذي بات محط أنظار العالم كله بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية ليصبح من أقوي الدوريات العربية والشرق الأوسط.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة الماضية 11 أغسطس، ومن المقرر أن تنتهي الجولة الأولي اليوم الإثنين بإقامة 4 مباريات من العيار الثقيل.

حيث يلتقي فريق الهلال الباحث عن مصالحة جماهيره بعد خسارة البطولة العربية مع نظيره أبها في السادسة مساء، بينما يبدأ فريق اتحاد جدة صاحب اللقب الأخير رحلته في الدفاع عن الدرع بمواجهة الرائد.

وفي التاسعه مساء يلتقي فريق النصر المتوج مؤخرا ببطولة كأس الملك مع نظيره الاتفاق، بينما يلتقي الشباب السعودي في نفس التوقيت أيضًا مع الأخدود الصاعد حديثًا لدوري روشن.