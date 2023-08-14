المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة الشهر المقبل

يتوقع اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أخير لأسعار الفائدة الشهر المقبل، على الرغم من وجود إشارات على انحسار الضغوط التضخمية داخل الاتحاد الأوروبي.

البنك المركزي الأوروبي

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الفائدة سترتفع في سبتمبر إلى ما نسبة نحو 4% من نحو 3.75% وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار فائدة الاقتراض في مارس المقبل بدلا من شهر أبريل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في نهاية يوليو الماضي إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة مجددا أو يعلق زيادتها في اجتماعه المقبل بحسب البيانات الاقتصادية الصادرة.

وأشارت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد فيما إذا كان المركزي الأوروبي سيقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الرابع عشر من سبتمبر المقبل أو يعلق زيادتها، مضيفة أن الخيارات متاحة بشأن القرارات المستقبلية، بحسب الاسواق العربية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في شهر يوليو الماضي في محاولة لكبح التضخم المرتفع في الاتحاد الأوروبي .

التساؤلات الدائرة في السوق الآن هي متي سيتم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى الأوروبي؟، ولكن يبدو أن البنك المركزي الأوروبي لم ينتهي بعد من دورة التشديد النقدي".

توقعات متشائمة.. لا آفاق لتعاف مستدام في أكبر اقتصاد أوروبي

أكبر اقتصاد أوروبي

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد (أكبر اقتصاد في أوروبا) تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري: "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري"، بحسب الاسواق العربية.

وأضافت وزارة الاقتصاد الألمانية: "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".