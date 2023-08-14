أسهل طريقة لعمل سوبيا جوز الهند

السوبيا من المشروبات المفضلة لدى الجميع، ولا تستغنى عنها ربات المنزل في العزائم خاصًة في رمضان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

سوبيا جوز هند

طريقة عمل سوبيا جوز الهند

المقادير

- حليب : كوب (سائل وطازج)

- الماء : كوب ونصف (بارد ومثلج)

- السكر الناعم : حسب الرغبة

- حليب بودرة : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

- جوز الهند : ملعقة صغيرة (سائل)

طريقة التحضير

في إبريق، اخلطي جيداً الحليب البودرة والسكر، والفانيليا، والحليب السائل، وسائل جوز الهند.

أضيفي الماء البارد المثلج للخليط، وقلبيه جيداً لعدة دقائق.

احفظيه في الثلاجة لحين التقديم.