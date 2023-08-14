منظمة الايزو الدولية تجدد منحها شهادات الجودة لعدة قطاعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد وتلك القطاعات هي قطاع المعامل بمياه أسيوط ومركز خدمة العملاء والتدريب والعلاقات العامة والخط الساخن بالشركة حتى نهاية عام 2024 م

أكدت منظمة الايزو الدولية، الهيئة الرائدة في مجال تطوير معايير إدارة الجودة، تجديد منحها لشهادات الجودة لقطاع المعامل بمياه أسيوط ومركز خدمة العملاء والتدريب والعلاقات العامة والخط الساخن بالشركة حتى نهاية عام 2024م. تعكس هذه الشهادات التزام شركة مياه أسيوط بتنفيذ أفضل المعايير في إدارة الجودة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

تُعَدُ شهادات الجودة من ISO دليلًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة من قِبَل المؤسسة. وقد تمنح الشهادات الجديدة على أساس استعراض شامل لنظام إدارة الجودة الحالي في شركة مياه أسيوط وتأكيد تطبيقها لأعلى معايير الجودة التي تحظى بها المنظمة الدولية.

تُعَدُ شهادات الجودة لقطاع المعامل بمياه أسيوط ومركز خدمة العملاء والتدريب والعلاقات العامة والخط الساخن نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تحقيق التفوق في تقديم خدماتها والحفاظ على أفضل ممارسات إدارة الجودة.

وتُعَتَبَرُ شهادات الجودة مصداقية كبيرة لشركة مياه أسيوط وتشهد على الالتزام المستمر بتطوير نظام إدارة الجودة وتلبية احتياجات عملائها. وتمنح هذه الشهادات الثقة للمستهلكين والعملاء عند اختيارهم لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالمعامل وخدمة العملاء والتدريب والعلاقات العامة والخط الساخن.

ويعتبر هذا التجديد للشهادات خطوة هامة في الحفاظ على مكانة شركة مياه أسيوط كشركة رائدة في قطاع المعامل وتقديم خدمات ممتازة لعملائها. وتؤكد هذه الشهادات على التزام الشركة بالاستمرار في تحسين أدائها وتلبية توقعات العملاء في مجالات الجودة والخدمة والتدريب والعلاقات العامة والخط الساخن.

بهذا التجديد للشهادات، تستعد شركة مياه أسيوط لمواصلة مسيرتها الممتازة في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها والمحافظة على سمعتها كشركة موثوقة وملتزمة بالجودة.

منظمة الايزو الدولية تجدد منح شهادات الجودة لشركة مياة الشرب بأسيوط

منظمة الايزو الدولية تجدد منح شهادات الجودة لشركة مياة الشرب بأسيوط