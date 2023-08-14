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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن رحيل أحد أفراد الجهاز الفني

كريستوف بودو
كريستوف بودو

أعلن باريس سان جيرمان عبر حسابة الرسمي منذ قليل، رحيل كريستوف بودو من الجهاز الطبي للفريق الباريسي  خلال الفترة الحالية.

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أصدر باريس سان جيرمان عبر حسابة الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان رسمي عبر تغريدة جاءت كالتالي :" بعد أربع سنوات في باريس سان جيرمان، يغادر كريستوف بودو منصب الطبيب الرئيسي للفريق الأول والمدير الطبي.

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أكمل :" النادي يتقدم بخالص الشكر لكريستوف على الاحترافية التي أبان عنها دائما، ويرحب بباتريك فلامون، المدير الطبي الجديد للفريق الأول".

وفي سياق مٌتصل، شارك النجم الفرنسي كيليان مبابي في التدريبات الفريق الباريسى عقب اجتماع مع ناصر الخليفي  تم انهاء المشكلة  وعاد  النجم الفرنسي التدريبات يشارك مع الفريق خلال  الفترة القادمة .

 