شدد أشرف عبد الله، المحامي بالنقص، وأمين عام نقابة المحامين بالجيزة، على ضرورة توفير البدل والأجهزة والدورات التدريبية للمحامي، لكي يكون شكل المحامي ومهاراته القانونية على أعلى مستوى ممكن.

ولفت "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن نقيب الجيزة من المفترض أن يعالج بعض المشاكل من خلال الاتفاق مع أعضاء المجلس، وهناك بعض أعضاء المجالس يتواجدون في كل مشكلة كبيرة وصغيرة، مشيرًا إلى أن عضو المجلس من الضروري أن يجمع ما بين المحاماة بكل معاني الكلمة والعمل العام، لكي يستطيع أن يعمل، ويقدم الخدمات للمحامين.

نقابة محامين الجيزة تطالب بتوفير البدل حفاظًا على شكل المحامي

وتابع أن العمل العام يتمثل في الوقوف مع المحامي أثناء حياته، وبعد وفاته من خلال توفير الخدمات المختلفة للأسرة، مشيرًا إلى أن النقابة من الضروري أن تقف مع المحامي في كل مشكلة سواء كانت مشكلة قانونية أو علاجية.