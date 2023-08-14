حي شرق أسيوط يرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع

بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حى شرق أسيوط، بالاشتراك مع سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبى رئيس الحى، قام قسم النظافة في المدينة بعملية رفع المخلفات في شارع النصر المتفرع من النميس.

تهدف هذه الحملة للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. وقد تم تخصيص فريق عمل مؤلف من عمال النظافة والعاملين في الشركات المحلية المختصة بهذا المجال لتنفيذ مهمة جمع ونقل المخلفات.

وقد أكد عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق أسيوط أهمية هذه الحملة وأثرها الإيجابي على صحة المواطنين وجودة البيئة المحيطة بهم. كما شكر الجهود المبذولة من قبل قسم النظافة والعاملين فيه، مشددًا على أهمية ضرورة استمرار تلك الحملات للحفاظ على نظافة وجمال المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبذلها السلطات المحلية في أسيوط للتصدي لمشكلة تراكم المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لتعزيز رفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

رئاسة حي شرق اسيوط رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارعي النصر والنميس

رئاسة حي شرق اسيوط رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارعي النصر والنميس

رئاسة حي شرق اسيوط رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارعي النصر والنميس

رئاسة حي شرق اسيوط رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارعي النصر والنميس

رئاسة حي شرق اسيوط رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارعي النصر والنميس

رئاسة حي شرق اسيوط رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارعي النصر والنميس