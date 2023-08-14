الاتحاد يضرب الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

حققَّ نادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على الرائد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الإثنين، في مستهل مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والرائد شهدت إثارة كبيرة على مدار شواطئها، إذْ سيطر الاتحاد على مجريات اللعب من حيث الاستحواذ والأداء مع رد طفيف من جانب الرائد.

ثلاثية الاتحاد جاءت بتوقيع عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 58، ثم أضاف البرازيلي إيغور كورنادو هدفين آخرين في الدقيقتين 72،78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحقق اتحاد جدة (حامل اللقب) أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد بالدوري السعودي.

يخوض الاتحاد مباراته الثاني أمام الطائي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

هدف ملغي وانفراد ضائع أبرز لقطات الشوط الأول:

انتهى الشوط الأول بين اتحاد جدة والرائد دون أهداف في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من سيطرة اتحاد جدة على مجريات الشوط الأول بصورة واضحة إلا أن الرائد باغت خصمه بانفراد تام في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة، ولكن أمير سعيود أهدرها بغرابة شديدة.

ألغى حكم الراية هدفًا لصالح الرائد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد وقوف كريم البركاوي في وضعية تسلل أثناء تسديدة الكرة برأسية في مرمى الاتحاد.

توالت هجمات الاتحاد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله ورومارينهو لكنها لم تسفر عن أي أهداف على الرغم من خطورتها الكبيرة.