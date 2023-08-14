طب أسيوط تقدم برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات للعام الجديد

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب حول: "برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات 5+2"، وذلك فى إطار تنفيذ الحملة الإعلامية التي تنفذها جامعة أسيوط؛ للتعريف بكلياتها، وبرامجها الدراسية، والخدمات التعليمية، والبحثية المميزة التي تقدمها.

صرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن"برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات 5+2 " تم بدء الدراسة به مع بداية عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، ومدة الدراسة به- للحصول علي درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة (نظام الخمس سنوات) - تمتد على مدار عشرة فصول دراسية مقسمة على خمسة مستويات دراسية، وينقسم المستوى الواحد إلى فصلين دراسيين.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، إن الدراسة بالبرنامج تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولي من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الخامس، والمرحلة الثانية من الفصل الدراسي السادس إلي الفصل الدراسي العاشر، منوهاً أن الدراسة بجميع المقررات باللغة الإنجليزية، ويجوز أن تدرس بعض المقررات باللغة العربية.

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد الكلية، أن المقررات تدرس في صورة محاضرات، وتدريبات معملية، ودراسات ميدانية، وتطبيقات باستخدام برامج كمبيوتر متخصصة، ودراسة حالات، وحلقات دراسية، وورش عمل، ومشروعات، وأساليب التعليم التعاوني، لافتا أن تقويم الطلاب يتم وفقا للأساليب الحديثة في التقويم؛ لضمان تحقق ILOs منها: الاختبارات القصيرة، الاختبارات الفصلية، التطبيقات والإسنادات الفردية والجماعية، الملاحظة والإشراف، ملف إنجاز الطالب في الاختبارات النظرية، الاختبارات العملية، ويجب على الطالب خلال فترة الدراسة إنجاز ٣١٨ نقطة من متطلبات الكلية الإجبارية، والاختيارية؛ مقسمة علي مستويات الدراسة، مشيراً إلي أنه يشارك في تدريس مقررات البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى مختلف الأقسام، كما يتم تخصيص أحد أعضاء الهيئة المعاونة لكل طالب؛ لمتابعته خلال التدريب العملي، ويتم تدريس الطلاب بنظام المعادلات الأجنبية، وتأهيلهم لامتحان المعادلات، يتم حساب الطالب بنظام ال GPA وحساب متوسط نقاط التراكمي CGPA، ويسمح بالتحويل من أي جامعة إلى كلية الطب بأسيوط بنظام البرنامج الخاص