تركيا تُعلن درجة الحرارة في مُحافظة ديار بكر

ارتفعت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية في محافظة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، مما تسبب بخلو الشوارع هناك من المارة، حسبما أفادت صحيفة Hürriyet المحلية، مساء اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة "المطاعم في ديار بكر خالية بسبب الطقس الحار الذي تجاوز درجة الحرارة الموسمية المعتادة. سكان المحافظة يفضلون عدم الخروج نهارا. وعندما ترتفع موازين الحرارة إلى 47 درجة تعاني المطاعم أيضا من قلة الزبائن".

موجة حر في تركيا

وتعرضت تركيا لموجة أخرى من الحر منذ يوم الأحد، حيث ارتفعت درجة الحرارة في بعض المحافظات فوق 46 درجة مئوية، ودعا الخبراء إلى عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبذل ما بوسعها لمحاربة "الإسلاموفوبيا".

وقال أردوغان، معلقا على مكافحة "الإسلاموفوبيا"، إن "تركيا ستفي بكل مسؤوليتها على أكمل وجه، في حمل لواء هذا الكفاح كما فعلت منذ قرون".

وأضاف: "علينا بذل المزيد من الجهود لمكافحة معادة الإسلام، التي وصلت إلى مستوى لا يطاق في بعض الدول الأوروبية".

وتابع: "من واجباتنا الأساسية كأتراك ومسلمين منع الاعتداءات على المصحف الشريف وضمان تلقي مرتكبي جرائم الكراهية العقاب الذي يستحقونه".

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل تزايد حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في كل من الدنمارك والسويد، حيث قام المدعو سلوان موميكا، نهاية شهر يوليو الماضي بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي في عيد الأضحى، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.