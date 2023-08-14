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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مالكوم يُحرز "هاترك" لـ الهلال أمام أبها

مالكوم
مالكوم

نجح مالكوم، مهاجم الهلال السعودي، في تسجيل ثلاثة أهداف "هاترك" أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري "روشن" السعودي للموسم الجديد.

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ويتقدم الهلال على نظيره أبها بنتيجة 3/1، في المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

أحرز أهداف الهلال السعودي الدولي البرازيلي مالكوم في الدقائق 31، و55، و77، بينما سجل هدف أبها الوحيد التونسي سعد بقير في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

 

تشكيل الهلال أمام أبها من بداية المباراة

بدأ الهلال مباراة أبها بالتشكيل التالي:

عبد الله المعيوف، في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

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