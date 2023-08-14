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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة أسيوط يعلن صرف 1000 جنيه لكل العاملين بالجامعة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صرف مكافأة قيمتها ( 1000 ) ألف جنيه لكافة العاملين بالجامعة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس؛ تقديراً لمجهوداتهم، وتشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين الأداء.

وأضاف الدكتور المنشاوي، أن المكافأة يتم صرفها؛ خصماً من صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن هذا القرار يشمل كافة العاملين بالجامعة؛ المثبتين، والمؤقتين، والمتعاقدين، وذلك بقطاعي التعليم، والمستشفيات الجامعية من المنتسبين للكادر العام (موازنة، أو صناديق)، وكذلك كادر مهن طبية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات اللازمة؛ لصرف المبلغ خلال الشهر الحالي، مؤكداً الحرص على اتخاذ كافة القرارات، والإجراءات اللازمة؛ من أجل التيسير على العاملين بالجامعة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

الجدير بالذكر، أن المبلغ المقرر صرفه؛ يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية الصادر في الجلسة العاشرة بتاريخ 15 ديسمبر 2022.

وكشف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل الموجودين بالعمل، وللسادة القائمين بأجازات لبعض الوقت؛ وذلك وفق نسبة أيام العمل الفعلية، وصرفه- أيضاً- للسادة العاملين المتعاقدين، أو المؤقتين؛ وفق ضوابط وآليات الصرف الواردة من مجلس إدارة الصندوق فى 15 ديسمبر 2022 ؛ وذلك بالتنسيق مع الأستاذ محمد أمين سلامة مدير عام الحاسبات والموازنة بالجامعة، والسيد علاء أمين مسئول الجامعة طرف صندوق تحسين أحوال العاملين