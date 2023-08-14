انطلاق الفوج الأول "اعرف بلدك" إلى مدينة الإسكندرية

انطلق الفوج الأول لرحلات "اعرف بلدك"، إلى مدينة الإسكندرية المنفذة خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس 2023، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية تنمية النشء"، ضمن رحلات اعرف بلدك بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية للمرحلة العمرية من 18 إلى 40 سنة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يتضمن برنامج الرحلة زيارة شواطئ الإسكندرية وجولات حرة لأهم المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة وزيارة مكتبة الإسكندرية والقلعة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم رحلات اعرف بلدك بهدف تعريف الشباب بأهم الأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشباب واستثمار أوقات فراغهم.