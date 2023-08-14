انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. فيديو

قال الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغراف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق، مشيرًا إلى أن سعر طبق البيض في المزرعة يصل إلى 104 جنيها ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق.



وأكد أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، مشددًا على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.