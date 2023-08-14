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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شخص يعرض على ساويرس مشروعا تنمويا.. والأخير يرد

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس

طلب شخص يعمل سكرتير في جمعية أهلية في مرسى مطروح، مساعدة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، في منشور عبر حسابه على تويتر، للتعاون في عمل مشروع تنموي مفيد للبلد .

وقال الشخص : " حضرتك راجل جدع  بتقول المشاكل وعندك الحلول أنا  سكرتير في جمعية أهلية في  مرسي  مطروح  لو في طريقة للتعاون مع مؤسسات حضرتك الخيرية التنموية ممكن تساعدنا في عمل مشروع تنموي هيغير من شكل المنطقة، وهنقدر نغير المكان للأحسن  أما لو دى رسالة للجهات الحكومية المختصة   مش هتلاقي رد".

رد عليه رجل الأعمال ساويرس قائلا: " تم متابعتك من طرفي ارجو ارسال رقم الهاتف علي الخاص لكي تتصل بك جمعيتنا  ولكن سنحتاج تعاون البلدية والجهات الرسمية".

 

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