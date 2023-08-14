تعليم سوهاج تبدأ تفعيل وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكري

قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، تعميم وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكري على كافة مدارس المحافظة، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل بنود الوثيقة.





ونظمت مديرية التربية والتعليم في هذا الإطار لقاء للتوعية بحقوق الأطفال المصابين بالسكري، بمدرسة البطل علي عثمان الابتدائية بسوهاج، واستهدف اللقاء المعلمين وأولياء الأمور وبعض التلاميذ، بحضور فاضل كامل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، ومنال محمد طه، وصفاء محمد عبد الرحيم، من التعليم الابتدائي .





وفي إطار متصل عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية وبعض الإدارات الديوانية، بحضور الأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية، ومديري العموم بالمديرية، لمناقشة آليات خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمديرية والإدارات التعليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها.





وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية.





وأكد الدكتور ياسر محمود على أن المديرية اتخذت سلسلة من الاجراءات والخطوات التنفيذية بالمنشآت التعليمية التابعة للمديرية لضمان تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد اللواء محافظ سوهاج، وأضاف أن المديرية أصدرت أمرا اداريًا يتضمن العديد من البنود والإجراءات التي تساهم في تنفيذ خطة المديرية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أكد أن هناك متابعة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الخطة بدقة.